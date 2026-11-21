विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, अलीगढ़ जिले के इगलास थाना क्षेत्र के बसाई बसगोई निवासी ओमप्रकाश अपने बेटे अरविंद की शादी में शामिल होने के लिए बसई गांव आए थे। बारात का कार्यक्रम सब्जी मंडी के पीछे चल रहा था। इसी दौरान उनके दामाद सुखवीर पर हमला कर हत्या करने का आरोप लगा। बताया जा रहा है कि ससुर और दामाद के बीच पहले से विवाद चल रहा था।रात में हुई इस घटना से शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई और खुशियों के माहौल में मातम छा गया। परिवार के सामने एक ओर 62 वर्षीय ओमप्रकाश की मौत का दुख था, वहीं दूसरी ओर विवाह की रस्में भी पूरी करनी थीं। ऐसे में शनिवार सुबह परिजनों ने दूल्हा-दुल्हन के फेरे कराकर विवाह की परंपरा संपन्न कराई। एक ही घर में रातभर जहां हत्या की घटना का दुख पसरा रहा, वहीं सुबह शहनाई और विवाह की रस्मों के बीच दूल्हा-दुल्हन ने नए जीवन की शुरुआत की।