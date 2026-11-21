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मथुरा के वृंदावन पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें इस बात की बेचैनी है कि वे ठाकुरजी के भक्त बन गए हैं, लेकिन वे औरंगजेब के कलंक को कैसे मिटाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी भाषा में त्रुटि हो सकती है, लेकिन भाव में कोई खोट नहीं है। उनका विरोध किसी बयान को लेकर नहीं, बल्कि हिंदुत्व एकता की बात करने की वजह से हो रहा है।

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रुक्मिणी विहार स्थित सेठ मुरलीधर मानसिंगका सेवा सदन में मीडिया व श्रद्धालुओं से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि सनातन की इस राह में जोखिम और जख्म बहुत हैं, और यह विरोध आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि हिंदू नहीं बचेगा, तो हिंदुस्तान कैसे बचेगा? यदि सनातनी एकजुट नहीं होंगे, तो हमारे मंदिर, देवालय और तीर्थ स्थल सुरक्षित नहीं रह पाएंगे।





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हिंदू और हिंदुस्तान के लिए करते रहेंगे कार्य

जातिगत भेदभाव को मिटाने का आह्वान करते हुए उन्होंने नारा दिया कि 'जाति-पाति की करो विदाई, हम सब हैं हिंदू भाई-भाई।' उन्होंने कहा कि जो लोग इसके विरुद्ध बात करते हैं, वे केवल बहानों से विरोध कर रहे हैं। वे हिंदू और हिंदुस्तान के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे, इसके लिए चाहे उन्हें गोली ही क्यों न खानी पड़े।





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