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ये नजारा देख गांव के महिला और पुरुषों के अलावा अन्य रिश्तेदार भी दंग रह गए। गांव नगला फौदा निवासी ठाकुर योगेन्द्र सिंह व कुशलपाल के बेटे प्रशांत और कान्हा राघव की शनिवार को गांव में घुड़चढ़ी निकाली गई। विज्ञापन



प्रशांत व कान्हा राघव की शादी गोर्वधन के एक मैरिज होम में गांव मुडसेरस निवासी युवतियों के साथ होनी है। दोनों दूल्हों की घुड़चढ़ी के दौरान जीजा योगेश कुमार ठाकुर निवासी गांव नंदोली कामा राजस्थान ने अपने दूल्हों को खास तोहफा देने का फैसला किया। विज्ञापन विज्ञापन



ये नजारा देख गांव के महिला और पुरुषों के अलावा अन्य रिश्तेदार भी दंग रह गए। गांव नगला फौदा निवासी ठाकुर योगेन्द्र सिंह व कुशलपाल के बेटे प्रशांत और कान्हा राघव की शनिवार को गांव में घुड़चढ़ी निकाली गई।प्रशांत व कान्हा राघव की शादी गोर्वधन के एक मैरिज होम में गांव मुडसेरस निवासी युवतियों के साथ होनी है। दोनों दूल्हों की घुड़चढ़ी के दौरान जीजा योगेश कुमार ठाकुर निवासी गांव नंदोली कामा राजस्थान ने अपने दूल्हों को खास तोहफा देने का फैसला किया।

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100 फीट लंबी 500-500 के नोटों की माला उन्होंने दोनों दूल्हों को एक एक करोड़ रुपये के नोटों से बनी माला पहनाई। जबकि उनके दोनों साले मार्बल व पथ्थर के शोरूम संचालक है। 500-500 के नोटों से तैयार प्रत्येक माला 100 फीट लंबी बताई गई है। उन्हें संभालने में लोगों को मशक्कत करनी पड़ी।



दोनों दूल्हे प्रशांत व कान्हा राघव भाकियू भानु के किसान नेता महावीर स्वामी के भतीजे बताएं गए हैं। जीजा के इस अनोखे अंदाज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गांव नगला फौदा के अलावा आसपास क्षेत्र में चर्चा बनी हुई है।ये देख लोग अचंभित रह गए।

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की सुरीर कोतवाली क्षेत्र के गांव नगला फौदा में शनिवार को घुड़चढ़ी के दौरान जीजा ने अपने रिश्तेदारों पर प्यार लुटाया। जीजा ने दोनों दूल्हों को 100-100 फीट लंबी 500-500 रुपये के नोटों की माला पहनाई।