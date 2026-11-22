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मथुरा में सामाजिक न्याय सम्मेलन में कांग्रेस के ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जय हिंद ने भाजपा और योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गरीबों और दलितों की स्थिति खराब है। दबंग जातियों के अत्याचार से कमजोर वर्ग परेशान हैं। अब दलित-पिछड़े एकजुट हो रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि चुनाव में भाजपा का ऐसा सूपड़ा साफ होगा, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। दामोदरपुरा में आयोजित सम्मेलन में अनिल जय हिंद ने भाजपा के नारे की तर्ज पर 'राधे-राधे, मनुवाद हटा दे' का नारा भी दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकारें वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद सांप्रदायिकता और विभाजन की राजनीति के सहारे वोट मांग रही हैं। बदहाल विकास और बिगड़ी कानून व्यवस्था के अलावा उसके पास गिनाने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। जनता उसकी राजनीति समझ चुकी है और चुनाव में जवाब देगी। श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के गोवर्धन पर्वत उठाने की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि श्रीकृष्ण ने हमेशा कमजोरों के पक्ष में संघर्ष किया। उनके अनुसार, इंद्रदेव की दमनकारी मानसिकता के खिलाफ गोवर्धन पर्वत उठाना अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का प्रतीक था। उन्होंने इस प्रसंग को दलित-पिछड़ों के अधिकारों की लड़ाई से जोड़ते हुए कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भी इसी संघर्ष को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने राजस्थान के पंचायत चुनावों में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि निष्पक्ष चुनाव होते तो परिणामों में और बड़ा अंतर दिखाई देता। उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति इससे भी खराब होगी। उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे पर कहा कि कमजोर और वंचित वर्ग अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़ेगा। रामलीला मैदान की रैली में जुटे लोग केवल कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं, बल्कि लोकतंत्र और मतदान के अधिकार की रक्षा के लिए पहुंचे आम लोग थे। सीट बंटवारे पर उन्होंने कहा कि विरोधी दल चाहते हैं कि सीट शेयरिंग न हो, लेकिन राहुल गांधी दलितों और गरीबों के हितों को ध्यान में रखकर गठबंधन और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव में जनता भाजपा सरकार को सत्ता से हटाना चाहती है और संविधान की जीत होगी।

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