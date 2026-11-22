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दामोदरपुरा में आयोजित सम्मेलन में अनिल जय हिंद ने भाजपा के नारे की तर्ज पर 'राधे-राधे, मनुवाद हटा दे' का नारा भी दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकारें वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद सांप्रदायिकता और विभाजन की राजनीति के सहारे वोट मांग रही हैं। बदहाल विकास और बिगड़ी कानून व्यवस्था के अलावा उसके पास गिनाने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। जनता उसकी राजनीति समझ चुकी है और चुनाव में जवाब देगी। विज्ञापन विज्ञापन



दामोदरपुरा में आयोजित सम्मेलन में अनिल जय हिंद ने भाजपा के नारे की तर्ज पर 'राधे-राधे, मनुवाद हटा दे' का नारा भी दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकारें वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद सांप्रदायिकता और विभाजन की राजनीति के सहारे वोट मांग रही हैं। बदहाल विकास और बिगड़ी कानून व्यवस्था के अलावा उसके पास गिनाने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। जनता उसकी राजनीति समझ चुकी है और चुनाव में जवाब देगी। मथुरा में सामाजिक न्याय सम्मेलन में कांग्रेस के ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जय हिंद ने भाजपा और योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गरीबों और दलितों की स्थिति खराब है। दबंग जातियों के अत्याचार से कमजोर वर्ग परेशान हैं। अब दलित-पिछड़े एकजुट हो रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि चुनाव में भाजपा का ऐसा सूपड़ा साफ होगा, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी।

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के गोवर्धन पर्वत उठाने की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि श्रीकृष्ण ने हमेशा कमजोरों के पक्ष में संघर्ष किया। उनके अनुसार, इंद्रदेव की दमनकारी मानसिकता के खिलाफ गोवर्धन पर्वत उठाना अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का प्रतीक था। उन्होंने इस प्रसंग को दलित-पिछड़ों के अधिकारों की लड़ाई से जोड़ते हुए कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भी इसी संघर्ष को आगे बढ़ा रही है।



