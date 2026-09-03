{"_id":"6a999fb5ff11bcea420b58fb","slug":"video-car-catches-fire-while-moving-in-mathura-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: चलती कार में लगी आग, बाल-बाल बची चालक की जान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: चलती कार में लगी आग, बाल-बाल बची चालक की जान
मथुरा में बरसाना में राधारानी मंदिर के समीप गुरुवार तड़के उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब वृंदावन जा रही एक चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई। कार से सायरन जैसी आवाज आने पर चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तत्काल वाहन रोक दिया और नीचे उतर गया। उसके कार से बाहर निकलते ही वाहन धधक उठा। देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। चालक के समय रहते बाहर निकल आने से बड़ा हादसा टल गया। मांट क्षेत्र के गांव जावरा के मजरा नगला बरी निवासी राजू पुत्र धर्मपाल सिंह गुरुवार सुबह करीब पांच बजे अपनी कार से वृंदावन जा रहे थे। राधारानी मंदिर के समीप पहुंचते ही अचानक कार से सायरन जैसी आवाज आने लगी। किसी अनहोनी की आशंका पर राजू ने तत्काल कार सड़क किनारे रोक दी और जांच के लिए नीचे उतर गए। राजू के अनुसार जैसे ही वह कार से बाहर निकले, अचानक वाहन में आग लग गई। कुछ ही क्षणों में आग तेजी से फैल गई और पूरी कार आग की लपटों से घिर गई। देखते ही देखते कार बुरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो गई। आग की चपेट में आने से कार में रखा कुछ सामान और नकदी भी जल गई। घटना के दौरान कार में आग लगने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। आग की लपटें देखकर आसपास के लोगों में भी अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि चालक ने आवाज सुनते ही कार रोककर समय रहते बाहर निकलने का निर्णय लिया। यदि वह कुछ देर और वाहन के अंदर रहता तो बड़ा हादसा हो सकता था।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।