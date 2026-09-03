जन्माष्टमी 2026: कंस के कारागार में जन्म लेंगे कान्हा, इस बार लाइव देखेगी दुनिया, मूल गर्भगृह से होगा प्रसारण

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मुरली मनोहर कान्हा जब कंस के कारागार में जन्म लेंगे तो पहली बार पूरी दुनिया यह दिव्य दृश्य देखेगी। इस जन्माष्टमी पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि स्थित मूल गर्भगृह (कारागार) से श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान इस अलौकिक पल का सीधा प्रसारण करने जा रहा है। पहली बार सीधे गर्भगृह से श्रीकृष्ण जन्मोत्सव एवं उनके अभिषेक की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

चार सितंबर को भगवान श्रीकृष्ण का 5253 वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। मान्यता है कि मथुरा में मामा कंस के कारागार में उनका जन्म हुआ। श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर में यह कारागार है जहां जन्माष्टमी के अवसर पर चार प्रमुख स्थानों पर भगवान का अभिषेक कराया जाता है। केशव देव मंदिर में भगवान कृष्ण लंबे और घुंघराले केशों वाले मनमोहक रूप में दर्शन देते हैं। योगमाया मंदिर में कान्हा देवी स्वरूप में विराजमान रहते हैं। मुख्य जन्मस्थान श्री गर्भगृह (कारागार) में बाल-गोपाल अपने सबसे प्यारे लड्डू गोपाल रूप में विराजते हैं।





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इनके अलावा भागवत भवन में भगवान कृष्ण के पूर्ण पुरुषोत्तम रूप का पूजन एवं अभिषेक होता है। अब तक केवल श्रीभागवत भवन से ही लाइव प्रसारण होता रहा है। कान्हा के जन्म को देखने का भाव मन में लिए करोड़ों श्रद्धालु घर बैठे टीवी स्क्रीन पर इसका प्रसारण देखते हैं। श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने बताया कि दुनिया भर में बढ़ते श्रद्धालुओं के अनूठे प्रेम को देखते हुए इस बार श्री गर्भगृह का लाइव प्रसारण कराने का फैसला लिया गया है।





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