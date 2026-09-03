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यूपी: मथुरा में दरोगा की मिली खून से सनी लाश, माथे पर लगी थी गोली; जांच में जुटी पुलिस

Thu, 03 Sep 2026 04:34 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Arun Parashar Updated Thu, 03 Sep 2026 04:34 PM IST
सार

यूपी के मथुरा जिले में बृहस्पतिवार को बड़ी घटना सामने आई। एक दरोगा का खून से सना शव मिला। उनके माथे पर गोली लगी थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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Sub-Inspector shot dead in Mathura police begins investigation
Crime Demo - फोटो : Crime Demo

विस्तार
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मथुरा में गोकुल बैराज के पास दरोगा का वर्दी में खून से सना शव मिला। उनके माथे पर गोली का निशान था। सूचना पर पुलिस माैके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। 
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एसपी ट्रैफिक राजेश तिवारी का कहना है की प्रथम दृष्टि आत्महत्या का मामला माना जा रहा है। टीएसआई पंकज कुमार की बृहस्पतिवार को ट्रैफिक पुलिस ऑफिस में ड्यूटी लगाई गई थी। हालांकि मामले की जांच की जा रही है। यह भी पता है लगाया जा रहा है कि आत्महत्या का कारण क्या रहा।
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