वृंदावन पहुंचे सीएम योगी: श्री हरिदास प्रेक्षागृह का किया लोकार्पण, संतों का किया सम्मान
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Dhirendra Singh Updated Thu, 03 Sep 2026 02:24 PM IST
सार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को वृंदावन पहुंचे और श्री हरिदास प्रेक्षागृह का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने संतों का सम्मान किया और धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम में सहभागिता की।
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विस्तार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर गुरुवार को वृंदावन पहुंचे। पवनहंस हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतरने के बाद भाजपा नेताओं और अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री काफिले के साथ स्वामी श्रीहरिदास प्रेक्षागृह पहुंचे।
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