VIDEO: ओवरऑल चैंपियन बने मांट के बालक और नौहझील की बालिकाएं

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मथुरा में बालक वर्ग में मांट की टीम ओवरऑल विजेता बनी, जबकि महावन-फरह संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। बालिका वर्ग में नौहझील की टीम ने ओवरऑल विजेता का खिताब जीता और उस्फार दूसरे स्थान पर रहा। गणेशरा स्थित स्व. मोहन पहलवान स्पोर्ट स्टेडियम में बुधवार को 70वीं जनपद स्तरीय माध्यमिक विद्यालयीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन हो गया। तीन दिवसीय इस स्पर्धा में जिले के 50 माध्यमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जिला विद्यालय निरीक्षक राघवेंद्र सिंह, जिला क्रीड़ा अधिकारी आजाद सिंह और विनय प्रताप सिंह ने विजेताओं को शील्ड व प्रमाणपत्र दिए। राघवेंद्र सिंह ने कहा कि शिक्षा के साथ खेलकूद भी जीवन में बेहद जरूरी हैं। उन्होंने जोर दिया कि खेलों से शारीरिक फिटनेस बनी रहती है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है।

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