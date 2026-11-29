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ब्रज से विदाई की बेला आई तो यात्रियों की आंखें छलक उठीं। 36 दिन तक ठाकुरजी के साथ ब्रज के गांव, वन, पर्वत और तीर्थों में विचरण करने के बाद लौटते कदमों के साथ मन ब्रज में ही रह गया। यात्रा शिविर से ठाकुरजी के साथ संकीर्तन करते, नाचते-गाते निकले यात्री प्रथम पूज्य पद्मश्री रमेश बाबा की समाधि पर पहुंचे। यहां समाधि की परिक्रमा करते समय श्रद्धालु भावविह्वल हो उठे। बाबा की समाधि को नम आंखों से निहारते हुए यात्रियों ने घर लौटने की अनुमति मांगी। ब्रज से बिछड़ने की पीड़ा उनके आंसुओं में साफ झलक रही थी।

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समाधि पर श्रद्धापूर्वक नमन करने के बाद यात्री व्यथित हृदय से मान मंदिर पहुंचे। ठाकुरजी के चरणों में प्रणाम कर अगले वर्ष फिर ब्रज बुलाने की अर्जी लगाई। 36 दिन की राधारानी ब्रज यात्रा के दौरान ठाकुरजी के साथ बिताए पल, संकीर्तन और ब्रज के तीर्थों की स्मृतियां यात्रियों के मन में उमड़ रही थीं।





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