1 of 4 अनंत अंबानी - फोटो : अमर उजाला







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मथुरा-वृंदावन में बड़े होटल और उच्चस्तरीय ठहराव की सुविधाओं की कमी के चलते तीन माह पहले अनंत अंबानी का प्रस्तावित दौरा रद करना पड़ा था। अगस्त में उनके आगमन की तैयारियों के सिलसिले में यहां आई टीम को ठहरने के लिए उपयुक्त होटल नहीं मिला था। यही कारण रहा कि इस बार अनंत अंबानी आगरा में ठहरे और वहां से गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के लिए शुक्रवार शाम को गोवर्धन पहुंचे।

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आगरा में करनी पड़ी ठहरने की व्यवस्था

अधिकारियों के अनुसार, अगस्त में ही अनंत अंबानी मथुरा-वृंदावन घूमने के लिए आ रहे थे। प्रस्तावित दौरे से पहले उनकी टीम ने यहां ठहरने और अन्य व्यवस्थाओं के लिए होटलों व रेस्टोरेंटों का सर्वे किया था। टीम ने अलग-अलग स्थानों पर उपलब्ध सुविधाओं और ठहरने की व्यवस्थाओं की जानकारी जुटाई। सर्वे के दौरान टीम को यहां के होटलों में ठहरने के लिए जरूरतों के अनुसार सुविधाएं नहीं मिलीं। इसके चलते प्रस्तावित दौरे को निरस्त करना पड़ा था। अब शुक्रवार को अनंत अंबानी गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के लिए गोवर्धन पहुंचे, लेकिन उनके ठहरने की व्यवस्था आगरा के एक होटल में की गई।

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टीम ने रिपोर्ट में किया था सुविधाओं की कमी का जिक्र

देश-दुनिया से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और विशिष्ट अतिथियों के आने के बावजूद यहां बड़े स्तर की ठहराव की सुविधाओं की कमी महसूस की जा रही है। अधिकारियों ने इस स्थिति की पुष्टि की है। अगस्त में आगमन की तैयारियों के सिलसिले में आई टीम को कोई उपयुक्त होटल नहीं मिला था। टीम ने अपनी रिपोर्ट में सुविधाओं की कमी का जिक्र किया था। इसी वजह से इस बार उनके ठहरने के लिए आगरा को चुना गया। वहां से वे गोवर्धन पहुंचे और परिक्रमा पूरी की।

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4 of 4 मथुरा में गिरिराज महाराज के दर्शन के लिए पहुंचे उद्योगपति अनंत अंबानी। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी