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साधकों के आश्रम छोड़ने की चर्चाओं ने श्रद्धालुओं की चिंता बढ़ा दी है। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि केली कुंज में सन्नाटा छा गया? क्या आश्रम की व्यवस्थाओं में कोई बड़ा बदलाव हुआ है या इसके पीछे कोई और वजह है? फिलहाल इस पूरे मामले पर आश्रम प्रबंधन की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। विज्ञापन विज्ञापन



साधकों के आश्रम छोड़ने की चर्चाओं ने श्रद्धालुओं की चिंता बढ़ा दी है। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि केली कुंज में सन्नाटा छा गया? क्या आश्रम की व्यवस्थाओं में कोई बड़ा बदलाव हुआ है या इसके पीछे कोई और वजह है? फिलहाल इस पूरे मामले पर आश्रम प्रबंधन की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।

वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज के केली कुंज आश्रम को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आश्रम परिसर खाली नजर आ रहा है। वहीं आश्रम के बाहर लगा इंक्वायरी काउंटर भी बंद दिखाई दे रहा है।