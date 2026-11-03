VIDEO: श्रीराम के राज्याभिषेक के साथ हुई 'रामराज्य' और आदर्श न्याय की स्थापना, जयकारों से गूंजा पंडाल

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बेवर,स्थानीय रामलीला मैदान में चल रही रामलीला महोत्सव के अंतिम दिन भगवान श्रीराम के भव्य राज्याभिषेक और आदर्श रामराज्य की स्थापना का सजीव मंचन सदर चौराहे पर किया गया। रावण वध और १४ वर्ष का वनवास पूरा कर प्रभु श्रीराम के अयोध्या लौटने की लीला को देख श्रद्धालु भावविभोर हो उठे। जैसे ही मंच पर कुलगुरु वशिष्ठ ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रीराम और माता सीता का राज्याभिषेक किया, पूरा पंडाल "राजा रामचंद्र की जय" और "जय श्री राम" के जयघोष से गूंज उठा। मर्यादा और सुशासन का संदेश मंचन के दौरान कलाकारों ने दिखाया कि श्रीराम के राजा बनते ही अयोध्या में किस प्रकार एक आदर्श शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। लीला के माध्यम से दर्शाया गया कि रामराज्य केवल एक सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि सत्य, धर्म, त्याग और करुणा पर आधारित जीवन-दर्शन था। प्रभु राम ने गद्दी संभालते ही उद्घोष किया कि राजा का पहला कर्तव्य अपनी प्रजा के सुख-दुख को समझना और उनके कल्याण के लिए समर्पित रहना है। आदर्श न्याय की स्थापना मंचन में विशेष रूप से 'आदर्श न्याय' के प्रसंग को प्रमुखता से उभारा गया। कलाकारों ने जीवंत अभिनय से दिखाया कि रामराज्य में जाति, वर्ग या पद के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता था। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी समान अधिकार, सुरक्षा और न्याय सुलभ था। वनवास के दौरान निषादराज को गले लगाना और माता शबरी के जूठे बेर खाना इस बात का प्रमाण था कि रामराज्य का मूल मंत्र 'नागरिक देवो भव' और वंचितों की सेवा है। राज्याभिषेक के पावन दृश्य में हनुमान जी, सुग्रीव, विभीषण और लक्ष्मण-भरत-शत्रुघ्न के अटूट प्रेम और भक्ति को देखकर दर्शक अपनी सुध-बुध खो बैठे। आरती के समय उपस्थित जनसैलाब ने भगवान के स्वरूपों पर पुष्पवर्षा की। रामलीला समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि इस मंचन का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को प्रभु श्रीराम के चरित्र, उनके न्यायप्रिय शासन और मानवीय मूल्यों से अवगत कराना है ताकि आज के समाज में भी उन आदर्शों को उतारा जा सके। आरती और प्रसाद वितरण के साथ इस भव्य लीला का समापन हुआ। इस मौके कमेटी अध्यक्ष अनुपम दीक्षित, ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि बिजेंद्र सिंह चौहान, ज्ञानेन्द्र सिंह चौहान,आकाश प्रताप सिंह लकी पाण्डेय, प्रवल शुक्ला, रानू गुप्ता, चौधरी इंद्रपाल सिंह, अशोक गुप्ता,भोला मिश्रा,विजय सिंह आदि कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे

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