{"_id":"6a9edce61b6a8664410256b0","slug":"video-mud-filled-road-causes-trouble-e-rickshaw-gets-stuck-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: कीचड़ से भरा रास्ता बना मुसीबत, फंस गया ई-रिक्शा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मैनपुरी के मदार दरवाजे से कलेक्ट्रेट को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग (शमशान घाट रोड) मार्ग पर गड्ढों भरी सड़क एक जगह कीचड़ में तब्दील हो गई है। जिसके चलते आम जनता और खासकर स्कूली बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार की सुबह एक ई-रिक्शा, जो स्कूली बच्चों को लेकर मार्ग से गुजर रहा था, तभी कीचड़ में बुरी तरह फंस गया। ई-रिक्शा चालक ने काफी प्रयास किया, मगर रिक्शा टस से मस नहीं हुआ। चालक को मजबूर होकर बच्चों को उतारना पड़ा।

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