{"_id":"6a9e99622dc98bc6c30b1241","slug":"video-women-and-villagers-staged-a-protest-against-the-lekhpal-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: लेखपाल के खिलाफ महिलाओं और ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: लेखपाल के खिलाफ महिलाओं और ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन
मैनपुरी के करहल के ग्राम पंचायत अंडनी के गांव नगला खुशाल के दर्जनों ग्रामीणों और महिलाओं ने सोमवार को तहसील मुख्यालय पहुंचकर लेखपाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने लेखपाल पर धमकाने और उनकी जमीन विपक्षीगणों को देने का आरोप लगाया। उन्होंने एसडीएम से मुलाकात कर मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई और न्याय दिलाने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि लेखपाल द्वारा उन्हें लगातार धमकाया जा रहा है। साथ ही उनकी जमीन को विपक्षीगणों को देने का प्रयास किया जा रहा है। तहसील पहुंचे ग्रामीणों ने एसडीएम के समक्ष अपनी शिकायत रखी और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। इस मौके पर रामप्रकाश, अरविंद, देवकी नंदन, हृदयराम, रणवीर, सनोज, उमाकांत, प्रशांत, गोलू, रासु, जितेंद्र, उपदेश, राम प्रीति, सुलेखा, मायादेवी, संतोषी देवी, पूती देवी, रश्मी, अंजू देवी, सीता देवी, पूनम देवी, बीनू देवी आदि महिलाएं और पुरुष मौजूद रहे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।