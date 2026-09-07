VIDEO: भूंख हड़ताल पर बैठे छात्र वंश कश्यप की परिजन, सुदिति ग्लोबल एकेडमी में22 नवंबर 2025 में हुई थी मौत

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मैनपुरी। कोतवाली क्षेत्र के सुदिति ग्लोबल एकेडमी में 22 नवंबर 2025 में छात्र वंश कश्यप की छत से गिरकर मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से छात्र के परिजन लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मगर अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। सोमवार को छात्र के परिजन तिकोनिया पार्क मेंभूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। मौके पर एसडीएम और सीओ उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर आक्रोशित परिजन स्कूल का लाइसेंस निलंबन और गिरफ्तारी की मांग पर अड़े है।

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