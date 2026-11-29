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यूपी के मैनपुरी स्थित किन्हावर में एक ढाई साल के मासूम को शराब के नशे में धुत पिता ने जमीन पर पटक कर मार डाला। सूचना पर पुलिस जब जांच करने पहुंची तो मृतक के आठ वर्षीय भाई तेजू ने दिल दहला देने वाली हकीकत बताई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सीओ का कहना है कि तहरीर मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

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