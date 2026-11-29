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- सुबह 10 बजे से कुरावली रोड स्थित निरंकारी सत्संग का आयोजन होगा।

- दोपहर 2 बजे से कुसमरा के गांव बिरतिया में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन

- दोपहर 2 बजे से नौनेर दन्नाहार में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन होगा।

- सुबह 10 बजे से कचहरी रोड स्थित रज्जो देवी कबीर आश्रम पर महंत अमर साहेब प्रवचन देंगे।