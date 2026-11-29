--

विज्ञापन

--

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

नगर पालिका नहीं कर सकी गमलों की रखवालीशहर के राधा रमन रोड, आगरा रोड, कचहरी रोड, देवी रोड पर नगर पालिका ने गमलों में पौधे लगाए थे। जिम्मेदारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, इसका नतीजा यह हुआ कि पौधे तो दूर इन मार्गों पर गमले भी नहीं बचे हैं। एक-दो जगह डिवाइडर पर ट्री-गार्ड के अवशेष जरूर हैं।स्थान- भोगांव रोडभोगांव रोड पर लगाए गए फूल वाले पौधे पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। एक-दो जगह बची हैं तो कटीली झाड़ियां। इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों को हरियाली की जगह पर डिवाइडर पर कांटे नजर आ रहे हैं,स्थान- राधारमन रोडनगर पालिका की ओर से इस मार्ग पर गमले रखवाकर सुंदर खुशबू वाले फूलों के पौधे लगाए गए थे। आज हाल यह है कि राधारमन रोड पर एक भी पौधा शेष नहीं बचा है। जहां कहीं एक-दो गमलों के अवशेष जरूर बचे हैं। ये ग्रीन मैनपुरी के सपने का मुंह चिढ़ा रहे हैं।स्थान- कुरावली रोडइस मार्ग पर लोक निर्माण विभाग की ओर से हरे फूलदार पौधे लगाए गए थे। पौधे लगाने के बाद देखभाल का जिम्मा भी विभाग का था मगर यहां भी लगाए गए पेड़ सूख चुके हैं। एक-दो स्थान पर कंटीले पौधे ही बचे हैं।पर्यावरण रक्षा के लिए हर साल लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं। पौधे लगाने के बाद उनकी देखभाल नहीं की जाती है। जब तक उचित देखभाल नहीं की जाएगी, ग्रीन मैनपुरी का सपना पूरा नहीं हो सकेगा। -बादाम सिंह, समाजसेवीशासन और प्रशासन पर्यावरण रक्षा के लिए तमाम अभियान चला रहा है। हर साल लाखों पौधे लगाए जाते हैं। यदि उनमें से 10 प्रतिशत की भी देखभाल उचित की जाए, तो शायद कुछ साल में ही पर्यावरण रक्षा के आंदोलन को सफलता मिल जाए। -राजभान सिंह, पूर्व प्रधानाचार्यपर्यावरण रक्षा के लिए शासन और प्रशासन सभी चिंतित हैं। इसके लिए हर साल वृहद पौधरोपण होता है। पौधे लगने के कुछ महीने में ही दम तोड़ जाते हैं। -बीपी सिंह यादव, पूर्व प्रधानाचार्यविभाग की ओर से रोपी गई हरियाली को सहेजने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। हाल ही में कार्यभार ग्रहण किया है। ऐसे में इन स्थानों की जानकारी लेकर जिम्मेदारी तय करेंगे। -डीके चौधरी, अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग