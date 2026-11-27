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ग्राम रोजगार सेवकों ने शुक्रवार को अपनी मांगों को लेकर सदर ब्लॉक परिसर से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। जिलाध्यक्ष ब्रह्मानंद के नेतृत्व में कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा। उन्होंने एचआर पॉलिसी लागू करने, मानदेय बढ़ाने और नियमित किए जाने की मांग उठाई।

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