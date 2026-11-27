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सोनौली सीमा से कड़ी सुरक्षा में नेपाल रवाना हुईं थाईलैंड की राजदूत
थाईलैंड की राजदूत चंतिफा फुत्राकुल और अस्थायी उपसचिव सुनथोर्न चैयिंदीपुम शुक्रवार को 46 सदस्यीय दल के साथ सोनौली सीमा से नेपाल रवाना हुए। दल दिल्ली से तीन वाहनों के जरिए सोनौली पहुंचा था। राजनयिकों की सुरक्षा को देखते हुए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने विशेष इंतजाम किए। नेपाल पुलिस के साथ समन्वय कर सभी सदस्यों को सुरक्षा घेरे में काठमांडू के लिए रवाना किया गया।
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