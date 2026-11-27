{"_id":"6b0972247aaaf4ff6c09eba6","slug":"video-school-vehicles-inspected-80-helmets-distributed-to-two-wheeler-riders-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"महराजगंज: स्कूली वाहनों की चेकिंग, 80 दोपहिया चालकों को मिले हेलमेट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

यातायात माह के तहत महराजगंज में शुक्रवार को सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया। यातायात पुलिस ने स्कूल-कॉलेज के वाहनों की सघन जांच की। वहीं, सक्सेना चौराहे पर हेम फाउंडेशन की ओर से जरूरतमंद दोपहिया वाहन चालकों को 80 हेलमेट वितरित किए गए। इस दौरान लोगों को यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित सफर के प्रति जागरूक किया गया।

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