{"_id":"6b096e8eafa0e614fe0a2a28","slug":"video-maharajganj-district-hospital-sees-surge-in-patients-with-cold-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"महराजगंज: जिला अस्पताल की ओपीडी में बढ़े मरीज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मौसम में बदलाव के साथ मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगा है। शुक्रवार को महराजगंज जिला अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की भीड़ उमड़ी। सबसे अधिक मरीज सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत लेकर पहुंचे। फिजिशियन डॉ. पवन कुमार सिंह ने लोगों को ठंड से बचने, सावधानी बरतने और लक्षण दिखने पर चिकित्सकीय परामर्श लेने की सलाह दी।

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