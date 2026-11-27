विभिन्न दलों के गठबंधन और चुनाव लड़ने के सवाल पर पंकज चौधरी ने कहा कि चुनाव लड़ना और गठबंधन बनाना सभी दलों का अधिकार है। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर चल रही खींचतान पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जैसी पार्टी 181 सीटों की सूची जारी करती है, जबकि समाजवादी पार्टी ने उसे 26 सीटों तक सीमित कर दिया है। समझौता होने से पहले ही पांच सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए।

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र केवल भाजपा के लिए नहीं, बल्कि कहीं न कहीं कांग्रेस को भी संदेश देने का प्रयास है कि गठबंधन में रहना है तो रहिए।