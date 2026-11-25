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महराजगंज के सदर ब्लॉक परिसर में बुधवार को उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के बैनर तले वीबी-जी रामजी के कार्मिकों ने धरना दिया। रोजगार सेवकों, तकनीकी सहायकों, एकाउंटेंट और ऑपरेटरों ने मानदेय वृद्धि और एचआर पॉलिसी लागू करने समेत अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से गुहार लगाई। जिलाध्यक्ष ब्रह्मानंद ने बताया कि सभी कार्मिक 21 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं।

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