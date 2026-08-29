{"_id":"6a9282c9e8795622f50e3cef","slug":"video-rain-makes-the-weather-pleasant-in-lakhimpur-kheri-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: लखीमपुर खीरी में सुबह-सुबह हुई झमाझम बारिश, सुहाना हुआ मौसम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखीमपुर खीरी में शनिवार सुबह हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। शुक्रवार को पूरे दिन तेज उमस और करीब 35 डिग्री तापमान के कारण लोग परेशान रहे। शनिवार अलसुबह रिमझिम बारिश शुरू हो गई। इसके बाद करीब नौ बजे तेज बारिश हुई। बारिश के साथ चली ठंडी हवा ने मौसम में ठंडक घोल दी। तापमान में भी करीब दो से तीन डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। बारिश से शहर के निचले इलाकों में जलभराव हो गया।

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