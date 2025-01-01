Lakhimpur Kheri News: सड़क किनारे टहलता दिखा भालू, यात्रियों ने बनाए वीडियो

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पलिया से गौरीफंटा की ओर जा रहे यात्रियों की नजर भालू पर पड़ी तो उन्होंने मोबाइल निकालकर तस्वीरें और वीडियो बना लिए। दिन में भालू के सड़क किनारे दिखने से यात्रियों में उत्सुकता रही। दुधवा क्षेत्र के मार्गों पर अक्सर बाघ, हाथी और हिरण दिखाई देते हैं। भालू के सड़क किनारे दिखने की घटना चर्चा में रही। संवाद

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पलियाकलां। दुधवा-गौरीफंटा मार्ग पर बुधवार को भालू सड़क किनारे टहलता दिखा। यात्रियों ने मोबाइल फोन के कैमरों से उसका वीडियो बनाया। कुछ देर घूमने के बाद भालू जंगल में चला गया।