Lakhimpur Kheri News: डिजिटल लाइब्रेरी में काम न कराने पर तीन सचिवों का वेतन रोका

विज्ञापन



बबुरी में वाई-फाई कनेक्शन और कंप्यूटर इंस्टॉलेशन के सॉकेट नहीं लगे मिले। हसनापुर में कंप्यूटर लगाने के लिए स्विच बोर्ड सहित अन्य सहायक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं लगे थे। ऐरा में भी स्विच बोर्ड नहीं लगा था। विज्ञापन

डीपीआरओ ने संबंधित सचिवों को पहले ही व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद काम पूरा नहीं कराया गया। उन्होंने बबुरी के सचिव नवल किशोर, हसनापुर के धीरज कुमार और ऐरा के अमन सिंह का वेतन बाधित करने की संस्तुति की। बबुरी में वाई-फाई कनेक्शन और कंप्यूटर इंस्टॉलेशन के सॉकेट नहीं लगे मिले। हसनापुर में कंप्यूटर लगाने के लिए स्विच बोर्ड सहित अन्य सहायक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं लगे थे। ऐरा में भी स्विच बोर्ड नहीं लगा था।डीपीआरओ ने संबंधित सचिवों को पहले ही व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद काम पूरा नहीं कराया गया। उन्होंने बबुरी के सचिव नवल किशोर, हसनापुर के धीरज कुमार और ऐरा के अमन सिंह का वेतन बाधित करने की संस्तुति की।

विज्ञापन

विज्ञापन

लखीमपुर खीरी। डिजिटल लाइब्रेरी में काम अधूरा मिलने पर तीन सचिवों का वेतन रोका गया। बुधवार को डीपीआरओ विशाल सिंह ने धौरहरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत बबुरी और हसनापुर तथा ईसानगर की ग्राम पंचायत ऐरा में डिजिटल लाइब्रेरी का निरीक्षण किया।