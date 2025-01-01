Lakhimpur Kheri News: गुजरात में नहर में डूबे युवक का दूसरे दिन मिला शव

ग्राम पंचायत सुवाबोझ के गांव राजामंडी सुरजनपुर पांच नंबर निवासी विशाल गांव के साथियों और चाचा राम समुझ के साथ गुजरात के भुज जिले के भचाऊ में पेंटिंग का काम करने गया था। मंगलवार को वह साथियों के साथ कच्छ शाखा नहर के पास गया था। इसी दौरान वह नहर में डूब गया। छोटे भाई सर्वेश कुमार ने बताया कि राज्य आपदा मोचन बल के सर्च अभियान में विशाल का शव बुधवार दोपहर नहर में मिल गया। शव मिलने की खबर पर मां नीता देवी और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। विशाल की शादी मिहिंपुरवा, बहराइच से तय हुई थी। संवाद