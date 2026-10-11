लखीमपुर खीरी: मदरसों के बच्चों को मिला मंच, तकरीरी मुकाबले और इस्लामी क्विज में दिखाई प्रतिभा

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लखीमपुर खीरी में बज्मे फरोगे अदब की ओर से कस्बा खीरी में तकरीरी और इस्लामी क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तकरीरी मुकाबले में हाफिज यूनुस ने पहला, हाफिज हशमत ने दूसरा और मदरसा गरीब नवाज के मो. जुनैद रजा ने तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं इस्लामी क्विज में शादाब रजा प्रथम, इकरा फिरदौस द्वितीय और मो. शकील तृतीय स्थान पर रहे। तकरीरी प्रतियोगिता में मदरसा फैजाने मुस्तफा के हाफिज मोहम्मद गुफरान, मदरसा अफजलूल मदारिस के हाफिज मोहम्मद सलमान रजा और रेहान रजा को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। इस्लामी क्विज में 150 लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें 85 प्रतिभागियों के जवाब सही पाए गए। बज्म के अध्यक्ष आमिर रजा ने कहा कि प्रतियोगिता का उद्देश्य मदरसों के बच्चों की प्रतिभा को लोगों के सामने लाना और उनका उत्साह बढ़ाना है। काजी-ए-शहर मुफ्ती अल्ताफ हुसैन ने कहा कि ऐसे आयोजनों से दीन को बढ़ावा मिलता है। मुफ्ती अब्दुल हबीब और आजाद हुसैन निर्णायक रहे। संचालन कारी अख्तर रजा ने किया। कार्यक्रम में डॉ. एह्राज, मौलाना हारून, कारी वारिस, इल्यास चिश्ती और शादाब रजा समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

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