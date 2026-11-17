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कुशीनगर में मतदाताओं को निर्वाचन संबंधी जानकारी और समस्याओं के समाधान के लिए अब कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। निर्वाचन कार्यालय में डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर स्थापित किया गया है। मंगलवार को डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय चौहान ने इसका उद्घाटन किया। मतदाता टोल फ्री नंबर 1950 और 05564-1950 पर फोन कर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, संशोधन कराने और अन्य निर्वाचन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

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