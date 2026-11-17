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कुशीनगर महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉ. विनय कुमार राय ने कहा कि नदियां धरती को हरा-भरा रखने और जीवन को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रतिवर्ष होने वाले इस आयोजन का उद्देश्य क्षेत्र के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व वाले स्थलों का संरक्षण करना और उनकी विशेषताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराना है। ऐसे आयोजनों से धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और आगे बढ़ाने में मदद मिलती है।इस अवसर पर आचार्य प्रद्युम्न पांडेय, एसडीएम कुणाल गौरव, सीओ जयंत कुमार यादव, सोनिया जायसवाल, आलोक राय, निलय सिंह, आरपी सिंह, अभिषेक मणि त्रिपाठी, पूर्व चेयरमैन त्रिभुवन जायसवाल, छोटेलाल वर्मा, हिमांशु जायसवाल, अजय वर्मा, अजय गुप्ता, मक्खन जायसवाल और संजय गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे।