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कुशीनगर जिले में सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए मंगलवार से सड़क सुरक्षा पखवाड़े की शुरुआत हुई। डीएम संजय चौहान और एडीएम पवन कुमार ने कलेक्ट्रेट परिसर से प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान अधिकारियों, कर्मचारियों और छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ भी दिलाई गई।

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