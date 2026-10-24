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खेलकूद प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा, स्काउट-गाइड बैंड ने मोहा मन

Sat, 24 Oct 2026 09:57 PM IST
अनुराग रंजन
Anurag Ranjan अनुराग रंजन
Updated Sat, 24 Oct 2026 09:57 PM IST
Students displayed their talent in the sports competition, the Scout-Guide band captivated the hearts.
जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम, रविंद्रनगर में शनिवार को मंडलीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता एवं जनपदीय स्काउट-गाइड बैंड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा दिखाई, वहीं स्काउट-गाइड के प्रतिभागियों ने बैंड वादन और अनुशासन से लोगों का ध्यान आकर्षित किया।
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