फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Objectionable photo of a young woman goes viral; FIR registered against father and son

Kushinagar News: युवती का आपत्तिजनक फोटो वायरल, पिता-पुत्र पर प्राथमिकी

Sun, 25 Oct 2026 02:04 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:04 AM IST
विज्ञापन
Objectionable photo of a young woman goes viral; FIR registered against father and son
गोड़रिया। विशुनपुरा थाना क्षेत्र के बांसगांव खास गांव में एक युवती का आपत्तिजनक फोटो और ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने का मामला सामने आया है। युवती की मां ने गांव के एक युवक पर फोटो व ऑडियो वायरल करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है।
विज्ञापन

युवती की मां के अनुसार, जावेद पुत्र मंसूर अंसारी इंस्टाग्राम आईडी के जरिये उनकी बेटी की आपत्तिजनक फोटो और ऑडियो वायरल कर रहा है। जब इस संबंध में जावेद के पिता मंसूर अंसारी से पूछताछ की तो उन्होंने कथित तौर पर गाली-गलौज की। थानाध्यक्ष शनि कुमार जावला ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
विज्ञापन

पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद ही दोषियों के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed