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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   A grand procession was taken out on the occasion of the manifestation festival (Prakatyotsav).

Kushinagar News: प्राकट्योत्सव पर निकाली गई शानदार शोभायात्रा

Sun, 25 Oct 2026 02:03 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:03 AM IST
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A grand procession was taken out on the occasion of the manifestation festival (Prakatyotsav).
रामकोला। नगर में स्थित विश्व दर्शन सनातन मंदिर में शनिवार को परमहंस भगवानंद का प्राकट्योत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस उपलक्ष्य में एक भव्य शोभायात्रा निकाली गई। इसमें महाराज से जुड़े श्रद्धालु और अनुयायी बड़ी संख्या में शामिल हुए।
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शोभायात्रा हाथी-घोड़े और पालकी के साथ नगर में भ्रमण के लिए निकली। इस दौरान जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। प्राकट्योत्सव को लेकर सुबह से ही विश्व दर्शन सनातन मंदिर में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। दूसरे प्रदेशों से भी महाराज के अनुयायी और श्रद्धालु मंदिर पहुंचे थे।
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इस दौरान श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। लोग उत्साह के साथ लगातार धार्मिक नारे लगा रहे थे।
सभी ने इस प्राकट्योत्सव में सहभागिता की। उन्होंने भव्य शोभायात्रा में शामिल होकर अपनी श्रद्धा व्यक्त की।
मंदिर परिसर से शुरू होकर यह शोभायात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। हाथी-घोड़े और सुसज्जित पालकी इस शोभायात्रा के मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। श्रद्धालु लगातार जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। पूरे नगर में धार्मिक उत्साह और भक्तिमय माहौल देखने को मिला।
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इस अवसर पर मंदिर के व्यवस्थापक रंगनाथ बाबा उपस्थित रहे। स्वामी निर्भयानन्द महाराज उर्फ बहादुर बाबा धारकूण्डी सतना भी मौजूद थे। स्वामी ओम बाबा, कुबेर बाबा मिर्जापुर और महेशानन्द महाराज हरिद्वार भी शामिल हुए। साथ ही अन्य लोग भी मौजूद रहे।
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