Kushinagar News: एसडीएम ने बीएलओ के कार्य जांचे, दिए निर्देश

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डॉ. बघेल ने बीएलओ को मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन करने की प्रक्रिया विस्तार से समझाई। उन्होंने कहा कि नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-छह का सही उपयोग किया जाए। अपात्र मतदाताओं के नाम सूची से हटाने के लिए फॉर्म-सात का प्रयोग करें। विवरणों में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए फॉर्म-आठ का सही उपयोग सुनिश्चित करें।उपजिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि आवेदन के साथ प्राप्त सभी जरूरी अभिलेखों का नियमानुसार सत्यापन अवश्य किया जाए। यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न होनी चाहिए। एसडीएम ने बीएलओ को पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल कराने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्वाचन संबंधी सभी कार्यों को पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही, इन महत्वपूर्ण कार्यों को निर्धारित समयबद्धता के भीतर संपन्न करने के लिए भी कहा। डॉ. बघेल ने सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पात्र मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे।