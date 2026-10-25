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Kushinagar News: एसडीएम ने बीएलओ के कार्य जांचे, दिए निर्देश

Sun, 25 Oct 2026 02:13 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:13 AM IST
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SDM inspected the work of the BLO and issued instructions.
खड्डा (कुशीनगर)। एसडीएम डॉ. संत राज सिंह बघेल ने शनिवार को विधानसभा क्षेत्र 329 खड्डा में बीएलओ के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने प्राथमिक विद्यालय नौरंगिया और पूर्व माध्यमिक विद्यालय नौरंगिया स्थित मतदेय स्थलों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची से संबंधित प्रक्रियाओं की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए।
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डॉ. बघेल ने बीएलओ को मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन करने की प्रक्रिया विस्तार से समझाई। उन्होंने कहा कि नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-छह का सही उपयोग किया जाए। अपात्र मतदाताओं के नाम सूची से हटाने के लिए फॉर्म-सात का प्रयोग करें। विवरणों में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए फॉर्म-आठ का सही उपयोग सुनिश्चित करें।
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उपजिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि आवेदन के साथ प्राप्त सभी जरूरी अभिलेखों का नियमानुसार सत्यापन अवश्य किया जाए। यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न होनी चाहिए। एसडीएम ने बीएलओ को पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल कराने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्वाचन संबंधी सभी कार्यों को पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही, इन महत्वपूर्ण कार्यों को निर्धारित समयबद्धता के भीतर संपन्न करने के लिए भी कहा। डॉ. बघेल ने सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पात्र मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे।
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