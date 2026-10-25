Kushinagar News: पात्र युवाओं और छूटे मतदाताओं के नाम सूची में जोड़ने के निर्देश

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डीएम ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर संचालित अभियान के तहत विधानसभा क्षेत्र 333-कुशीनगर के प्राथमिक विद्यालय गोला बाजार, कसया और भलुही मदारी पट्टी स्थित बूथ संख्या 340 से 344 तक निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने पंजीकरण कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए कर्मचारियों को पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ काम करने को कहा। अभियान के तहत एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में शामिल किया जाना है। विज्ञापन

इसके अलावा किसी कारणवश नाम दर्ज कराने से छूटे लोगों, स्थान परिवर्तन करने वाले मतदाताओं और सूची में संशोधन कराने के इच्छुक नागरिकों को भी पंजीकरण की सुविधा दी जा रही है। डीएम ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर संचालित अभियान के तहत विधानसभा क्षेत्र 333-कुशीनगर के प्राथमिक विद्यालय गोला बाजार, कसया और भलुही मदारी पट्टी स्थित बूथ संख्या 340 से 344 तक निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने पंजीकरण कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए कर्मचारियों को पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ काम करने को कहा। अभियान के तहत एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में शामिल किया जाना है।इसके अलावा किसी कारणवश नाम दर्ज कराने से छूटे लोगों, स्थान परिवर्तन करने वाले मतदाताओं और सूची में संशोधन कराने के इच्छुक नागरिकों को भी पंजीकरण की सुविधा दी जा रही है।

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पडरौना। विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान के तहत शनिवार को डीएम संजय चौहान कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न बूथों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मतदाता पंजीकरण से जुड़े अभिलेखों और कार्यों की जांच कर संबंधित कर्मचारियों को पात्र युवाओं और अब तक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित लोगों का नाम शामिल करने के निर्देश दिए गए।