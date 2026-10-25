Kushinagar News: मरहम पट्टी के लिए रुपये मांगने का आरोप, हंगामा

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जानकीनगर निवासी आशीष गुप्ता ने अपनी मां उर्मिला देवी को भर्ती कराया था। उनकी मां के सिर में चोट लगने से घाव हो गया था। शनिवार को वह सर्जिकल वार्ड में मरहम पट्टी बदलवाने के लिए करीब तीन घंटे तक इंतजार किया।आरोप है कि स्टाफ नर्स 50 रुपये मरहम पट्टी करने के लिए मांग रही थी। इससे नाराज आशीष गुप्ता हंगामा करने लगा। मामला बढ़ता देख वार्ड में तैनात स्टाफ नर्स व अन्य स्वास्थ्यकर्मी पहुंचे और उर्मिला का मरहम पट्टी कराया। वहां मौजूद अन्य तीमारदारों ने स्टाफ नर्सों पर रकम मांगने का आरोप लगाया।सीएमएस डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है। शिकायत मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।