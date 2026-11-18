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कुशीनगर: पडरौना के बुढ़िया माई मंदिर छठ घाट पर पहली बार हुई गंगा आरती

अनुराग रंजन

Updated Wed, 18 Nov 2026 10:58 AM IST Updated Wed, 18 Nov 2026 10:58 AM IST







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पडरौना शहर के बुढ़िया माई मंदिर स्थित छठ घाट पर पहली बार गंगा आरती का आयोजन किया गया। पुरोहितों की टीम ने विधि-विधान से आरती की। घाट पर आरती का विहंगम दृश्य देखकर श्रद्धालु भक्ति में सराबोर हो गए। नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल की पहल पर शहर में यह आयोजन किया गया। ... और पढ़ें

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