विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

त्योहार के दौरान बाजारों और कार्यालयों में अपेक्षाकृत कम आवाजाही के बाद मंगलवार को सामान्य कामकाज शुरू हुआ। इससे सुबह करीब 10 बजे सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ने लगा।कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों, स्कूली बच्चों, खरीदारी करने पहुंचे लोगों और अन्य राहगीरों की भीड़ के कारण प्रमुख चौराहों पर वाहनों की कतार लग गई।प्रमुख चौराहों पर तैनात यातायात पुलिस, होमगार्ड और पीआरडी के जवानों ने जाम खुलवाने का प्रयास किया लेकिन वाहनों का दबाव अधिक होने के कारण उन्हें सफलता नहीं मिली। दोपहर करीब दो बजे विद्यालयों में छुट्टी होने के बाद स्कूली वाहन सड़कों पर पहुंचे तो एक बार फिर जाम की स्थिति गंभीर हो गई।शाम करीब पांच बजे तक यही हाल बना रहा। छावनी से सुभाष चौक की ओर जाने वाले मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लगी रही। गंडक नहर की पटरी पर भी आवागमन प्रभावित हुआ। बावली चौक और रामकोला रोड पर लोगों को काफी देर तक जाम में फंसे रहना पड़ा।दोपहिया वाहन चालक गलियों और संकरी सड़कों से निकलने की कोशिश करते रहे। इससे कई स्थानों पर जाम की स्थिति और उलझ गई।