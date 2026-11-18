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इस दौरान जिलाधिकारी बताया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने और संशोधन कराने के लिए 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन चार जनवरी 2027 को होगा।डीएम ने बताया कि मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फार्म-6, अपात्र या मृतक मतदाताओं के नाम हटवाने के लिए फार्म-7 और नाम, पता सहित अन्य विवरण में संशोधन के लिए फार्म-8 भरना होगा। निवास स्थान बदलने और मतदाता पहचान पत्र में सुधार के लिए भी फार्म-8 का इस्तेमाल किया जा सकता है।मतदाताओं की सुविधा के लिए 21, 22, 28 और 29 नवंबर को जिले के सभी मतदेय स्थलों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) अपने निर्धारित बूथों पर मौजूद रहकर दावे और आपत्तियां प्राप्त करेंगे।डीएम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त करने और उनके माध्यम से मतदाता सूची का सत्यापन कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे। नागरिक अपने और परिवार के सभी पात्र सदस्यों के नाम मतदाता सूची में जरूर जांच लें।निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 16 दिसंबर तक प्राप्त दावे और आपत्तियों का डिजिटाइजेशन कर आयोग को भेजा जाएगा। इनका निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। इसके बाद चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।बैठक में एडीएम पवन कुमार, एसडीएम एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी सर्वेश कुमार सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।