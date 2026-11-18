विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

दो पालियों में हुई परीक्षा, 21 नवंबर तक होंगी परीक्षाएंपडरौना। जिले के परिषदीय विद्यालयों में मंगलवार से शैक्षिक सत्र 2026-27 की अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो गईं। पहले दिन करीब 18 प्रतिशत विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। जिले के 2464 परिषदीय विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक करीब ढाई लाख बच्चे पंजीकृत हैं। परीक्षाएं 21 नवंबर तक चलेंगी। पहले दिन निर्धारित समय सारिणी के अनुसार दोनों पालियों में परीक्षा आयोजित की गई।पहली पाली में कक्षा दो और तीन के विद्यार्थियों ने गणित, कक्षा चार और पांच के विद्यार्थियों ने हिंदी तथा कक्षा छह से आठ तक के विद्यार्थियों ने विज्ञान की परीक्षा दी। दूसरी पाली में कक्षा तीन से आठ तक के विद्यार्थियों की संस्कृत और उर्दू की परीक्षा हुई। प्रश्नपत्र जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) स्तर पर तैयार किए गए थे। इन्हें खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से विद्यालयों तक पहुंचाया गया था।कसया संवाद के अनुसार, शहर के कंपोजिट विद्यालय में कक्षा छह के 74 पंजीकृत विद्यार्थियों में से 56 उपस्थित रहे, जबकि 18 अनुपस्थित थे। कक्षा सात में 60 में से 47 और कक्षा आठ में 72 में से 48 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। प्राथमिक विद्यालय नरकटिया बुजुर्ग में 165 में से 139 बच्चे उपस्थित रहे। लक्ष्मीगंज क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय मिश्रौली पगार में 354 पंजीकृत विद्यार्थियों में से 322 और प्राथमिक विद्यालय परसिया खोटही में 202 में से 195 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए।कप्तानगंज संवाद के अनुसार, कस्बे के कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा छह के 80 में से 78 विद्यार्थियों ने हिंदी की परीक्षा दी। कक्षा सात और आठ के 70 में से 65 विद्यार्थी विज्ञान की परीक्षा में शामिल हुए। उच्च प्राथमिक विद्यालय कप्तानगंज में कक्षा छह के 54 में से 51 और कक्षा सात व आठ के 87 में से 80 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी।जौरा बाजार संवाद के अनुसार, संविलयन विद्यालय जौरा गोविंद टोला और फाजिलनगर के संविलयन विद्यालय पोखरभिंडा में परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। विद्यालयों में विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था ठीक रही। शिक्षकों की निगरानी में प्रश्नपत्र और उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण किया गया।21 नवंबर को मौखिक, कला, कृषि, गृहशिल्प और खेलकूद विषयों का मूल्यांकन कराया जाएगा। इसके साथ ही अर्धवार्षिक परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी।जिले के परिषदीय विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं सकुशल आयोजित हो रही हैं। मंगलवार को हुई परीक्षा में करीब 18 प्रतिशत विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। इसे गंभीरता से लेते हुए शिक्षकों को शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।- अनिल कुमार सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी