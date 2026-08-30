जलस्तर बढ़ने से प्रशासन सक्रिय

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नेपाल में अधिक बारिश व नदियों में जलस्तर बढ़ने के बाद कुशीनगर में प्रशासन सक्रिय हो गया है। 1.63 लाख क्यूसेक नारायणी नदी का जलस्तर पहुंच गया है। नदियों के किनारे बंधों व ठोकरों पर दबाव बढ़ गया है। नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोत्तरी होने से तटवर्ती गांव के लोग एक बार फिर सहम गए हैं। वहीं आपदा विभाग, राजस्वकर्मी,तहसील प्रशासन की बंधों व तटवर्ती गांवों में भ्रमणशील हैं।

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