Kushinagar News: कृष्ण जन्माष्टमी पर मिलेगी निर्बाध बिजली, भव्य होगा आयोजन
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:43 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:43 AM IST
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पडरौना। शहर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी और डोल मेले के दौरान निर्बाध बिजली मिलेगी। शनिवार को नगरपालिका सभागार में चेयरमैन विनय जायसवाल की अगुवाई में बिजली निगम के अधिकारियों के साथ बैठक हुई।जन्माष्टमी और डोल मेले के दौरान लगातार बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश दिए गए।
चेयरमैन ने अधिकारियों से शहर के प्रमुख मार्गों, मंदिरों, मेला स्थलों व जुलूस मार्गों का निरीक्षण कर पोल, तार और स्ट्रीट लाइटों आयोजन से पहले ठीक कराने के लिए कहा। ताकि श्रद्धालुओं व लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। शहर में डोल मेले एवं धार्मिक आयोजनों के दौरान सुरक्षा, स्वच्छता, प्रकाश जनसुविधाओं का बेहतर इंतजाम प्राथमिकता में है। संवाद
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चेयरमैन ने अधिकारियों से शहर के प्रमुख मार्गों, मंदिरों, मेला स्थलों व जुलूस मार्गों का निरीक्षण कर पोल, तार और स्ट्रीट लाइटों आयोजन से पहले ठीक कराने के लिए कहा। ताकि श्रद्धालुओं व लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। शहर में डोल मेले एवं धार्मिक आयोजनों के दौरान सुरक्षा, स्वच्छता, प्रकाश जनसुविधाओं का बेहतर इंतजाम प्राथमिकता में है। संवाद
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