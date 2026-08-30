Kushinagar News: कबड्डी में सोंदिया की टीम बनी विजेता

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क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी विवेक गौड़ ने खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर और परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का शुभारंभ कराया। मैदान सोंदिया बुजुर्ग व लक्ष्मीपुर महंथ की टीम में शामिल खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। सोंदिया बुजुर्ग की टीम विजेता व लक्ष्मीपुर महंथ की टीम उपविजेता रही। निर्णायक की भूमिका चंदन यादव ने निभाई। विजेता टीम के कप्तान आशुतोष दूबे व उपविजेता टीम के कप्तान शाहबाज अंसारी को मेडल देकर पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर रामानंद कुशवाहा,रामप्रवेश, हरींद्र आदि मौजूद रहे। संवाद

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जौरा बाजार। राष्ट्रीय खेल दिवस पर शनिवार को कटेया मैनुद्दीन गांव के मिनी स्टेडियम में कबड्डी प्रतियोगिता हुई। इसमें सोंदिया बुजुर्ग व लक्ष्मीपुर महंथ की टीमों ने प्रतिभाग किया। सोंदिया की टीम विजयी रही।