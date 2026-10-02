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स्वर्ण व्यवसाई से बाइक सवार बदमाशो ने हेलमेट मारकर की लूट,पुलिस की 4 टीम जुटी जांच में

विनोद सिंह

Updated Fri, 02 Oct 2026 07:23 PM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 07:23 PM IST







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थाना कोखराज क्षेत्र अंतर्गत हुई लूट की घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी सत्यनारायण की वीडियो बाइट।

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