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पुलिस ने 50 हजार के इनामी गोकशी के आरोपी को किया गिरफ्तार

विनोद सिंह

Updated Fri, 02 Oct 2026 08:12 PM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 08:12 PM IST







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थाना मंझनपुर व सीआईडब्लू पुलिस टीम द्वारा चोरी/गोकशी की घटना एवं गैगेस्टर एक्ट में 50,000 /- रु0 का इनामिया वांछित अभियुक्त गिरफ्तार । प्रकरण में क्षेत्राधिकारी मंझनपुर श्री सौरभ सामंत की वीडियो बाइट । ... और पढ़ें

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