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Kaushambi News: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में वांछित समेत दो गिरफ्तार

Fri, 02 Oct 2026 12:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:50 AM IST
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Two arrested, including one wanted in a case of rape of a minor.
ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत कौशाम्बी पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं सैनी पुलिस ने वर्ष 2018 के विद्युत अधिनियम से जुड़े मामले में एक वारंटी को गिरफ्तार किया।
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कौशाम्बी थाने में पांच सितंबर को महिला ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया।
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तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। बृहस्पतिवार को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मामले में वांछित अंकित कुमार सरोज निवासी नसरूल्लापुर, पश्चिम शरीरा को बनी खास के पास से गिरफ्तार किया।
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सैनी पुलिस ने वर्ष 2018 के एक विद्युत अधिनियम के मामले में वारंटी गोविंद मौर्य निवासी दारानगर, कड़ाधाम को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों को आवश्यक कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया।
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