Kaushambi News: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में वांछित समेत दो गिरफ्तार

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कौशाम्बी थाने में पांच सितंबर को महिला ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया।तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। बृहस्पतिवार को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मामले में वांछित अंकित कुमार सरोज निवासी नसरूल्लापुर, पश्चिम शरीरा को बनी खास के पास से गिरफ्तार किया।सैनी पुलिस ने वर्ष 2018 के एक विद्युत अधिनियम के मामले में वारंटी गोविंद मौर्य निवासी दारानगर, कड़ाधाम को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों को आवश्यक कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया।